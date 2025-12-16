Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 16 декабря 2025Мир

В России раскрыли цель «вызывающей напряжение у США» европейской задумки по Украине

Ткаченко: Идея о многонациональных силах приведет к оккупации Украины Европой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Celal Gunes / Anadolu via Getty Images

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко раскрыл, какую цель преследует Евросоюз (ЕС), предлагая создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения по Украине. В беседе с газетой «Взгляд» политолог отметил, что данная задумка вызывает напряжение даже у США.

По мнению Ткаченко, реализация инициативы будет означать фактическую оккупацию Украины европейцами. «Дело в том, что они [европейские лидеры] по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель — вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», — объяснил эксперт.

При этом он заметил, что украинское руководство не против подобного развития событий.

По итогам переговоров в Берлине лидеры европейских государств предложили, чтобы гарантии безопасности для Киева предусматривали создание возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия выступает против подобной инициативы. Он объяснил, что подобный контингент входит в состав НАТО, а Москва протестует и будет протестовать против присутствия блока на территории соседнего государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На Западе ответили на вопрос об отправке военных на Украину

    Суды из-за российских активов сочли рискованными для Евросоюза

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok