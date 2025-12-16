Ткаченко: Идея о многонациональных силах приведет к оккупации Украины Европой

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко раскрыл, какую цель преследует Евросоюз (ЕС), предлагая создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения по Украине. В беседе с газетой «Взгляд» политолог отметил, что данная задумка вызывает напряжение даже у США.

По мнению Ткаченко, реализация инициативы будет означать фактическую оккупацию Украины европейцами. «Дело в том, что они [европейские лидеры] по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель — вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», — объяснил эксперт.

При этом он заметил, что украинское руководство не против подобного развития событий.

По итогам переговоров в Берлине лидеры европейских государств предложили, чтобы гарантии безопасности для Киева предусматривали создание возглавляемых Европой многонациональных сил для Украины. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия выступает против подобной инициативы. Он объяснил, что подобный контингент входит в состав НАТО, а Москва протестует и будет протестовать против присутствия блока на территории соседнего государства.