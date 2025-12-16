Реклама

12:48, 16 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине

Карасин: Россия против размещения многонациональных сил Европы на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия против размещения многонациональных сил на территории Украины, так как они являются частью Североатлантического альянса (НАТО), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее было опубликовано совместное заявление европейских лидеров по итогам переговоров в Берлине, в котором описаны гарантии безопасности для Украины. В числе прочего в них содержится пункт о создании многонациональных сил для поддержания безопасности на Украине.

«Звучит это, как, иносказательно, присутствие войск НАТО на территории Украины, против чего, естественно, мы будем возражать. (…) Размещение национальных сил на территории Украины — это звучит одиозно и неприемлемо», — сказал Карасин.

Он отметил, что подобный контингент входит в состав НАТО, а Россия протестует и будет протестовать против присутствия блока на территории Украины.

«Иносказания тут недопустимы, важна суть», — резюмировал сенатор.

В сентябре издание UK Defence Journal писало о том, что на Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера. По данным журналистов, управлением штаба будет заниматься Франция. Участие в его деятельности примут более 30 стран.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писала, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.

