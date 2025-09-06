Мир
Стало известно о формировании штаба Многонациональных сил в рамках усилий НАТО

На Украине началось формирование штаба Многонациональных сил НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера. Об этом указано на сайте UK Defence Journal.

По данным журналистов, управлением штаба будет заниматься Франция.

Организация, по словам авторов, может отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине». Так, основным рабочим языком штаба станет английский. Участие в его деятельности примут более 30 стран.

1 сентября стало известно, что штаб регионального командования сухопутных войск НАТО в финском Миккели начал работу вблизи границы с Россией. При этом операции штаба альянса в мирное время включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий.

Также ранее сообщалось, что страны НАТО к концу 2025 года готовятся увеличить расходы на вооружение. При этом в 2024 году уже был зафиксирован рост расходов объединения.

