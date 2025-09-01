Штаб командования сухопутных войск НАТО начал работу вблизи границы с Россией

Штаб командования сухопутных войск НАТО в финском Миккели начал работу

Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО в финском Миккели начал работу вблизи границы с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Финляндии.

«Министр обороны Антти Хяккянен 29 августа принял решение о начале работы командования сухопутных сил северного региона НАТО (MCLCC) в Миккели», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что операции штаба НАТО в мирное время включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий.

Ранее военные учения с участием военнослужащих из США начались у российско-финской границы. В маневрах примут участие около 900 человек личного состава и около 150 единиц техники. Учения «Карельская цитадель 25» пройдут в области Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии.

