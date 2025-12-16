В России запланировали начать выплаты гражданам из бюджета через СБП

В НСПК рассказали о планах выплат из бюджета через Систему быстрых платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует ускорить проведение выплат гражданам из бюджета, запустив их с Федеральным казначейством через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора НСПК Павла Потанина сообщает «Интерфакс».

По его словам, договоренности о реализации таких сценариев уже достигнуты с Казначейством и обсуждаются с ФНС России. «С учетом того, что все мы понимаем, в какие сроки платятся налоги, в следующем налоговом периоде рассчитываем, что этот функционал будет реализован», — сказал Потанин.

На прошлой неделе глава департамента НСПК Банка России Алла Бакина пообещала скорое принятие решения по поводу судьбы карт Visa и MasterCard в России, которое планируется выработать с учетом в том числе затрат банков.

Также несколько дней назад Госдума приняла правительственный законопроект о праве Росфинмониторинга получать от НСПК данные об операциях СБП и платежных карт.