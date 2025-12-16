Реклама

02:30, 16 декабря 2025Мир

В США предрекли развал НАТО из-за поражения Украины в конфликте

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Поражение Украины станет концом НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что НАТО развалится. С таким мнением в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах», — считает аналитик. Он подчеркнул, что страны — члены Североатлантического альянса могли выработать стратегию, которая позволила бы сохранить и развить НАТО, однако такая возможность была упущена.

В связи с этим, считает Макгрегор, США наверняка покинут альянс, и Евросоюз не справится с тем, чтобы поддерживать его жизнеспособность.

Ранее офицер ВСУ Максим Жорин призвал Киев не рассчитывать на гарантии безопасности от НАТО.

