17:21, 16 декабря 2025

VK и «Пятерочка» создали эксклюзивную линейку лимонадов

VK и «Пятерочка» создали линейку напитков под брендом «VK Лимонад»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: topntp26 / Freepik

Торговая сеть «Пятерочка» и VK создали линейку напитков с фруктовым вкусом под брендом «VK Лимонад». Первый — «Тропилайм» — поступил в продажу в магазинах сети в Москве и области, а с 20 декабря появится в торговых точках по всей стране. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что эксклюзивный напиток продается в среднем ценовом сегменте, а дизайн бутылки выполнен в яркой цветовой гамме с использованием стикеров. В 2026 году на полках крупнейшей российской сети продуктовых магазинов «у дома» появятся новые вкусы этого лимонада.

«Новая мощная коллаборация с VK – это еще один шаг в направлении работы с молодежью. Мы рады, что новинка выходит в преддверии всеми любимого праздника, и надеюсь, что яркий вкус дополнит новогоднее настроение», — отметил коммерческий директор торговой сети «Пятерочка» Денис Вечканов.

Вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова указала, что «VK Лимонад» является не просто еще одной коллаборацией, но еще и представляет собой масштабный федеральный проект, который переводит эмоции от виртуального общения и контента в реальность.

Ранее стало известно, что «Пятерочка» расширила ассортимент собственной марки Premissimo, добавив около 40 новых товаров в категориях бакалея и свежая продукция.

