Военные США обсудят с Украиной вопрос территорий

Politico: Военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий

Военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Источники издания отметили, что на прошедших в Берлине переговорах США и Украины обсуждались многие территориальные вопросы. В том числе в разработке находится предложение о том, чтобы Россия и Украина разделили контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), и каждая страна получила доступ к половине вырабатываемой станцией энергии.

«Затем США соберут рабочие группы, вероятно, в Майами в эти выходные, где военные будут изучать карты, чтобы решить оставшиеся территориальные вопросы», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными.