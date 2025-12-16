Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 16 декабря 2025Мир

Военные США обсудят с Украиной вопрос территорий

Politico: Военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военные США и Украины встретятся в Майами и обсудят вопрос территорий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Источники издания отметили, что на прошедших в Берлине переговорах США и Украины обсуждались многие территориальные вопросы. В том числе в разработке находится предложение о том, чтобы Россия и Украина разделили контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), и каждая страна получила доступ к половине вырабатываемой станцией энергии.

«Затем США соберут рабочие группы, вероятно, в Майами в эти выходные, где военные будут изучать карты, чтобы решить оставшиеся территориальные вопросы», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok