Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

Politico: США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности

США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, причем решение должно быть принято сейчас, иначе последующие условия будут менее выгодными. Об ультиматуме стало известно газете Politico.

Издание подчеркнуло, что подобное предложение стало самым сильным и явным обязательством в отношении Киева с американской стороны.

Авторы материала отметили, что Вашингтон пытается вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на эти соглашения как можно скорее. Кроме того, Соединенные Штаты ожидают, что такие условия примет Россия, а также согласится на вступление Украины в Евросоюз.

Один из источников издания также рассказал о проработке предложения о разделе контроля над Запорожской АЭС между Россией и Украиной. Оно предполагает, что вырабатываемая станцией электроэнергия будет делиться пополам. После ответа Зеленского США будут обсуждать условия сделки с Москвой.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ с территории Донбасса.

