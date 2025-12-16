Реклама

Россия
08:16, 16 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали Россию десятками дронов

Минобороны: За ночь над Россией сбили 83 беспилотника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию десятками дронов. Об этом Минобороны в Telegram.

Всего ВСУ выпустили по России 83 беспилотника, подавляющее большинство из которых (64 летательных аппарата) было перехвачено над Брянской областью.

Кроме того, дроны были сбиты над территорией Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также над Московским регионом и Крымом.

Утром 16 декабря о попытке ВСУ атаковать Москву сообщил глава города Сергей Собянин. Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

