Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

Жена Александра Петрова Виктория Антонова снялась в ультракоротком платье

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя возлюбленная 36-летнего артиста позировала на одном из размещенных снимков в черном ультракоротком платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Фото: @kristinuvas

Поверх данного изделия избранница звезды надела меховую шубу коричневого оттенка. Образ дополнили капроновые колготки и туфли на каблуках.

В июле жена Александра Петрова показала фигуру в откровенном наряде спустя три месяца после родов. Супруги проводили отпуск в Барселоне, Испания.