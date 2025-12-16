Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 16 декабря 2025Ценности

Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

Жена Александра Петрова Виктория Антонова снялась в ультракоротком платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kristinuvas

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя возлюбленная 36-летнего артиста позировала на одном из размещенных снимков в черном ультракоротком платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Фото: @kristinuvas

Поверх данного изделия избранница звезды надела меховую шубу коричневого оттенка. Образ дополнили капроновые колготки и туфли на каблуках.

В июле жена Александра Петрова показала фигуру в откровенном наряде спустя три месяца после родов. Супруги проводили отпуск в Барселоне, Испания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok