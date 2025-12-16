Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 16 декабря 2025Забота о себе

Женщины раскрыли сильнее всего возбуждающие их действия мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik / Freepik

Психотерапевт и сексолог Джиджи Энгл рассказала, какие действия мужчин сильнее всего возбуждают некоторых женщин. Их истории он привела в разговоре с изданием Men's Health.

Так, одна из собеседниц Энгл сообщила, что ей нравится, когда ее партнер во время секса разговаривает на иностранном языке, которого она не знает. Другая призналась, что ее возбуждают голосовые сообщения от партнера, в которых он рассказывает, как они занимаются сексом.

Также многим нравятся эротические игры с температурами, например, с кубиком льда, или неожиданные проявления нежности на публике. «Он прижал меня к стене в клубе, крепко поцеловал и сказал, что собирается сделать со мной позже», — рассказала анонимная собеседница. Другие же отметили, что их сильнее всего возбуждают массаж ног и стимуляция груди.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Кроме того, многим женщинам привлекательными кажутся уверенность и спокойствие партнера.

Ранее сексолог Наталья Музыка подсказала мужчинам способ довести женщину до оргазма с помощью орального секса. По ее словам, перед оральными ласками обязательно нужна долгая прелюдия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    В деле Долиной обнаружили грубую ошибку

    Зеленский заявил об отсутствии консенсуса по вопросу территорий

    Россиянин описал законы США фразой «музей юридических странностей»

    Москвичи заключили рекордное количество браков в 2025 году

    Украину предупредили о риске потерять Одессу и Николаев

    Статуя Свободы рухнула от ветра в одной стране

    В Италии указали на неожиданные последствия от антироссийских санкций Евросоюза

    Голодный крокодил съел 16-летнюю девушку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok