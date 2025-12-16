Житель Красноармейска: Для захоронения людей организуют стихийные кладбища

Житель города Красноармейска Донецкой народной республики рассказал о стихийных кладбищах. Его слова приводит РИА Новости.

Недавно город полностью перешел под российский контроль.

Мужчина рассказал, что в период ведения активных боевых действий некоторых жителей Красноармейска не стало из-за болезней или преклонного возраста. Таких людей хоронили где придется, следует из его рассказа. На опубликованной записи видно установленные вдоль улиц кресты с табличками, на которых нанесены имена жителей.

Собеседник агентства рассказал, что при оставлении города украинские солдаты расправились с одним из жителей Красноармейска.

Ранее в сети распространились кадры, на которых дрон ВСУ разорвал крестившегося человека. Это произошло при попытке людей с белым флагом перейти в зону контроля российских военнослужащих.