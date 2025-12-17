Реклама

20:39, 17 декабря 2025Экономика

Адвокат Лурье объяснила слезы на суде

Свириденко: После решения ВС по квартире Долиной расплакалась впервые за 35 лет
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко призналась, что после решения Верховного суда (ВС) России по спору о квартире певицы Ларисы Долиной она расплакалась впервые за 35 лет своей практики. Причину слез она объяснила в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

На заседании 16 декабря Верховный суд отменил решение трех нижестоящих инстанций, которые признали сделку по продаже квартиры Долиной недействительной. После оглашения решения адвокат расплакалась, а Лурье обняла Свириденко.

«Правосудие в России есть, спасибо Верховному суду, который разобрался и принял единственное правильное решение», — прокомментировала итоги заседания Свириденко и добавила, что Лурье будет судиться за то, чтобы выписать из приобретенной квартиры прежних собственников.

По словам адвоката, она заплакала в первый раз за годы работы от эмоций и ощущения победы.

Долина продала квартиру в августе 2024 года, поддавшись на уговоры мошенников. Аферисты убедили певицу, что она помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Артистка была уверена, что сделка заключается фиктивно, под контролем сотрудников правоохранительных органов.

