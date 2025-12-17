Бизнесмена осудят за стрельбу по главе российского района

Мужчина, который случайно выстрелил в главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба на охоте, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
47-летний бизнесмен обвиняется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Дело рассмотрит Доволенский районный суд Новосибирской области.
По версии следствия, 1 октября группа охотников, среди которых был Гриб и обвиняемый, выслеживала косулю около села Шагалка. Обвиняемый прицелился, увидев косулю, и выстрелил в ее сторону. В той же стороне находились и другие охотники. Пуля попала в главу Ленинского района, мужчина не выжил.
Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, стрелявший охотник признал свою вину.