11:33, 17 декабря 2025Силовые структуры

Бизнесмена осудят за стрельбу по главе российского района

Бизнесмен, застреливший главу района Новосибирска Гриба на охоте, признал вину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мужчина, который случайно выстрелил в главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба на охоте, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

47-летний бизнесмен обвиняется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Дело рассмотрит Доволенский районный суд Новосибирской области.

По версии следствия, 1 октября группа охотников, среди которых был Гриб и обвиняемый, выслеживала косулю около села Шагалка. Обвиняемый прицелился, увидев косулю, и выстрелил в ее сторону. В той же стороне находились и другие охотники. Пуля попала в главу Ленинского района, мужчина не выжил.

Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, стрелявший охотник признал свою вину.

