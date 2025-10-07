Силовые структуры
14:15, 7 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о выстрелившем в главу района Новосибирска

РБК: В главу Ленинского района Новосибирска Гриба выстрелил бизнесмен
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно о выстрелившем в главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, им оказался 47-летний бизнесмен из Ордынского района Новосибирской области.

Все произошло 1 октября. Гриб вместе со своими знакомыми охотился возле села Шагалка Доволенского района. При преследовании косуль один из них выстрелил из карабина и случайно попал в главу администрации. Мужчина не выжил.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бизнесмену, выстрелившему в Гриба, избрали меру пресечения.

    Все новости