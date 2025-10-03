Силовые структуры
07:53, 3 октября 2025Силовые структуры

Стрелявшему по главе администрации российского района избрали меру пресечения

Охотник оказался под подпиской о невыезде за выстрел в главу администрации Гриба
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Охотнику, который случайно выстрелил в главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, избрали меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Все произошло 1 октября. Гриб вместе со своими знакомыми охотился возле села Шагалка Доволенского района. При преследовании косуль один из них выстрелил из карабина и случайно попал в главу администрации. Мужчина не выжил.

