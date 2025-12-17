Реклама

17:08, 17 декабря 2025Ценности

Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

Тату-мастер @alexfineline нарисовала подруге исчезнувший после пластики пупок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alexfineline / TikTok

Тату-мастер с никнеймом @alexfineline из Оссетта, Англия, помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша рассказала, что несколько недель назад ее приятельница перенесла операцию по коррекции внешности. По ее словам, в результате хирургического вмешательства пациентке случайно вырезали пупок. Так, специалистка сняла подругу на видео, продемонстрировав живот без указанной впадины.

В свою очередь, девушка не захотела вновь обращаться к врачам и попросила alexfineline, чтобы та сделала ей татуировку, нарисовав пропавшую деталь. В конце видео героини показали полученный результат.

«Если вы когда-нибудь окажетесь без пупка, вы знаете, где меня найти!» — заявила alexfineline.

Ранее в декабре тату-мастер Анджела Патерсон из Шотландии рассказала о страшных последствиях подтяжки лица.

