Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

Тату-мастер @alexfineline нарисовала подруге исчезнувший после пластики пупок

Тату-мастер с никнеймом @alexfineline из Оссетта, Англия, помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша рассказала, что несколько недель назад ее приятельница перенесла операцию по коррекции внешности. По ее словам, в результате хирургического вмешательства пациентке случайно вырезали пупок. Так, специалистка сняла подругу на видео, продемонстрировав живот без указанной впадины.

В свою очередь, девушка не захотела вновь обращаться к врачам и попросила alexfineline, чтобы та сделала ей татуировку, нарисовав пропавшую деталь. В конце видео героини показали полученный результат.

«Если вы когда-нибудь окажетесь без пупка, вы знаете, где меня найти!» — заявила alexfineline.

