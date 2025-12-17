Реклама

Ценности
01:01, 17 декабря 2025Ценности

Брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом

Брат актрисы Кейт Хадсон Оливер пристыдил ее за конфуз с откровенным платьем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @theoliverhudson

Брат актрисы Кейт Хадсон, актер Оливер Хадсон, пристыдил ее за конфуз с откровенным нарядом. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист опубликовал снимок 46-летней сестры в зеленом полупрозрачном платье. При этом он обвел на фото красным маркером ее грудь.

В описании к снимку Хадсон заявил, что он очень радуется успехам родственницы. Особенно он отметил ее участие в озвучивании китайского сериала «Сон во сне». Но в то же время Хадсон признался, что его смущают наряды сестры. «Но мне, как ее старшему брату, несправедливо видеть такое неуместное платье, обнажающее соски. Я бы никогда не стал показывать свое тело из уважения к Америке», — подчеркнул звезда фильма «Голос из прошлого».

Ранее американская актриса Тори Спеллинг высмеяла конфуз с нижнем бельем, который произошел на красной дорожке праздничного концерта.

