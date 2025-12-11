Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 11 декабря 2025Ценности

52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» высмеяла конфуз с трусами на красной дорожке

Актриса Тори Спеллинг выложила видео с высмеиванием конфуза с нижним бельем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Image Space / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Тори Спеллинг высмеяла конфуз с нижнем бельем, который произошел на красной дорожке праздничного концерта. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для выхода в свет 52-летняя звезда телесериала «Беверли-Хиллз 90210» выбрала черное платье люксового бренда Michael DePaulo Couture. Изделие было выполнено из полупрозрачной ткани, а также украшено кружевами и перьями.

При этом Спеллинг надела под наряд трусы-шорты. По ее словам, они оказались не очень удобными и ей пришлось их поправить перед выходом на публику. Помощник знаменитости успел запечатлеть этот момент на камеру, который она впоследствии выложила в сеть. «Настоящие звезды поправляют трусы перед выходом на красную дорожку», — подписала актриса ролик.

В июле сообщалось, что Тори Спеллинг преподнесла бывшему мужу, канадскому телеведущему Дину Макдермотту, старые грудные импланты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Работодатели назвали самые востребованные навыки у сотрудников

    Пользователи сети назвали самое достоверное в порно

    Смерть женщины на парковке полицейского отделения озадачила следователей

    Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов президента Украины

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» высмеяла конфуз с трусами на красной дорожке

    Конгресс США одобрил рекордный военный бюджет с помощью Украине

    Брошенные под Купянск бойцы ВСУ пригрозили командиру расправой

    Россиянам посоветовали выгодный способ продлить новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok