Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 17 декабря 2025Мир

Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы

Flightradar24: Самолеты палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы на фоне сообщений об угрозе начала войны, следует из данных Flightradar24.

В воздушном пространстве были обнаружены истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

До этого политик потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    У 16 мужчин из разных стран нашли болезнь, которая бывает только у женщин. Ученые в замешательстве и пытаются разгадать эту тайну

    Стало известно о голодающих в Харьковской области бойцах ВСУ

    Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы

    Рютте раскрыл планы Путина относительно территорий бывшего СССР

    В России создадут базу уникальных мобильных номеров

    Орбан обрушился с критикой на руководство Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok