Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы

Flightradar24: Самолеты палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы

Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы на фоне сообщений об угрозе начала войны, следует из данных Flightradar24.

В воздушном пространстве были обнаружены истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (05:00 мск 18 декабря).

До этого политик потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.