Дипломаты заговорили об атаках США на Китай

FT: США усилили нападки на ВТО, совершая завуалированные атаки на Индию и Китай

Вашингтон ужесточил нападки на Всемирную торговую организацию (ВТО), заявляя, что эпоха взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле давно ушла. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на меморандум администрации президента США Дональда Трампа.

Еще в октябре старший советник главы Белого дома по торговле и производству Питер Наварро сказал, что свод правил ВТО был изначально собран в ущерб интересам Америки.

Как отмечает издание, принцип РНБ разрабатывался для эры углубляющейся конвергенции между торговыми партнерами. Такое ожидание «было наивным, и эта эпоха прошла», цитирует газета оказавшийся в ее распоряжении меморандум. Журналисты считают, что документ отражает односторонний подход американского лидера к торговле на фоне важного этапа реформирования ВТО.

Уточняется, что торговая организация сейчас рассматривает возможность разрешить коалициям заинтересованных стран проводить «многостороннюю» торговую политику между собой, чему противоречат нынешние требования единогласия.

В материале говорится о претензии США к организации. По словам анонимного дипломата, они включают завуалированные атаки на Китай за накопление огромных торговых профицитов. Кроме того, речь шла и об Индии, которая якобы препятствует улучшению процесса принятия решений в ВТО.

Поворотным моментом в переговорах о реформе организации должна стать встреча министров в столице Камеруна Яунде в марте 2026 года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что мировая торговля столкнется с кардинальными изменениями на фоне повышенных импортных пошлин США и отмены льготного режима для товаров малой стоимости. Глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам заявил, что теперь в международной торговле будет формироваться «новое равновесие».