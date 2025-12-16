Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 16 декабря 2025Мир

Дипломаты заговорили об атаках США на Китай

FT: США усилили нападки на ВТО, совершая завуалированные атаки на Индию и Китай
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вашингтон ужесточил нападки на Всемирную торговую организацию (ВТО), заявляя, что эпоха взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле давно ушла. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на меморандум администрации президента США Дональда Трампа.

Еще в октябре старший советник главы Белого дома по торговле и производству Питер Наварро сказал, что свод правил ВТО был изначально собран в ущерб интересам Америки.

Как отмечает издание, принцип РНБ разрабатывался для эры углубляющейся конвергенции между торговыми партнерами. Такое ожидание «было наивным, и эта эпоха прошла», цитирует газета оказавшийся в ее распоряжении меморандум. Журналисты считают, что документ отражает односторонний подход американского лидера к торговле на фоне важного этапа реформирования ВТО.

Уточняется, что торговая организация сейчас рассматривает возможность разрешить коалициям заинтересованных стран проводить «многостороннюю» торговую политику между собой, чему противоречат нынешние требования единогласия.

В материале говорится о претензии США к организации. По словам анонимного дипломата, они включают завуалированные атаки на Китай за накопление огромных торговых профицитов. Кроме того, речь шла и об Индии, которая якобы препятствует улучшению процесса принятия решений в ВТО.

Поворотным моментом в переговорах о реформе организации должна стать встреча министров в столице Камеруна Яунде в марте 2026 года.

Материалы по теме:
«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
«Россия больше не враг»Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
16 декабря 2025
Россия и Китай укрепляют сотрудничество на фоне кризиса на Западе. Почему это важно
Россия и Китай укрепляют сотрудничество на фоне кризиса на Западе.Почему это важно
26 ноября 2025

Ранее агентство Bloomberg писало, что мировая торговля столкнется с кардинальными изменениями на фоне повышенных импортных пошлин США и отмены льготного режима для товаров малой стоимости. Глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам заявил, что теперь в международной торговле будет формироваться «новое равновесие».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    Под Бермудским треугольником обнаружен загадочный гигантский объект

    Развеян популярный миф о вреде сливочного масла

    Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

    Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

    ВСУ ударили по двум российским городам

    Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

    Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok