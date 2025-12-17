Долина не предлагала Лурье вернуть деньги за квартиру

Лурье: Долина не предложила вернуть деньги за квартиру

Певица Лариса Долина до сих пор не предложила Полине Лурье вернуть деньги за квартиру. Об этом сама покупательница жилплощади рассказала в эфире передачи «Пусть говорят».

На вопрос ведущего о том, возьмет ли она деньги от Долиной вместо квартиры, Лурье ответила, что не получала от артистки подобного предложения. «Пока она не предлагала», — сказала Лурье. Краткий ответ своего клиента прокомментировала адвокат Светлана Свириденко. Предложение о возмещении средств за покупку квартиры поступало через Свириденко от адвоката Долиной по телефону. Вариант мирового соглашения Лурье предложили уже после подачи конституционной жалобы в Верховный суд и публикации соответствующих сведений на сайте, подчеркнула защита Лурье.

Сумму компенсации в 112 миллионов рублей Лурье сочла недостаточной. С учетом инфляции за полтора года судебных разбирательств вырученные за квартиру деньги обесценились, пояснила адвокат, назвав такое предложение кабальным и неприемлемым. «Возврат денег в той сумме, которая была уплачена полтора года назад, на которую можно было купить жилье для моей доверительницы, для Полины, и сейчас — это две большие разницы», — заявила Свириденко.

После заключения договора купли-продажи певица не связалась с покупательницей ни разу. Извинений пострадавшей Долина также не приносила, заявила юрист. «Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала, потому что это какая-то поддержка была бы все-таки, пока суд не поставил окончательную точку», — сказала Свириденко.

Ранее адвокат Лурье объяснила, в силу каких причин была снижена цена на квартиру Долиной. По ее словам, кадастровая стоимость объекта составляет 123 миллиона рублей, однако в связи с очевидными неудобствами для покупательницы стоимость была снижена. В частности, Лурье была не удовлетворена отсутствием машино-места и детской площадки во дворе. Не устраивало новую собственницу и состояние квартиры — Лурье собиралась провести перепланировку и основательный ремонт с привлечением дизайнера.