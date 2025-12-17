Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:18, 17 декабря 2025Экономика

Долина не предлагала Лурье вернуть деньги за квартиру

Лурье: Долина не предложила вернуть деньги за квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина до сих пор не предложила Полине Лурье вернуть деньги за квартиру. Об этом сама покупательница жилплощади рассказала в эфире передачи «Пусть говорят».

На вопрос ведущего о том, возьмет ли она деньги от Долиной вместо квартиры, Лурье ответила, что не получала от артистки подобного предложения. «Пока она не предлагала», — сказала Лурье. Краткий ответ своего клиента прокомментировала адвокат Светлана Свириденко. Предложение о возмещении средств за покупку квартиры поступало через Свириденко от адвоката Долиной по телефону. Вариант мирового соглашения Лурье предложили уже после подачи конституционной жалобы в Верховный суд и публикации соответствующих сведений на сайте, подчеркнула защита Лурье.

Сумму компенсации в 112 миллионов рублей Лурье сочла недостаточной. С учетом инфляции за полтора года судебных разбирательств вырученные за квартиру деньги обесценились, пояснила адвокат, назвав такое предложение кабальным и неприемлемым. «Возврат денег в той сумме, которая была уплачена полтора года назад, на которую можно было купить жилье для моей доверительницы, для Полины, и сейчас — это две большие разницы», — заявила Свириденко.

После заключения договора купли-продажи певица не связалась с покупательницей ни разу. Извинений пострадавшей Долина также не приносила, заявила юрист. «Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала, потому что это какая-то поддержка была бы все-таки, пока суд не поставил окончательную точку», — сказала Свириденко.

Ранее адвокат Лурье объяснила, в силу каких причин была снижена цена на квартиру Долиной. По ее словам, кадастровая стоимость объекта составляет 123 миллиона рублей, однако в связи с очевидными неудобствами для покупательницы стоимость была снижена. В частности, Лурье была не удовлетворена отсутствием машино-места и детской площадки во дворе. Не устраивало новую собственницу и состояние квартиры — Лурье собиралась провести перепланировку и основательный ремонт с привлечением дизайнера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Конгресс США одобрил миллионные военные расходы на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok