Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом она сообщила перед эфиром «Пусть говорят», который состоится вечером в среду, 17 декабря. Отрывки интервью приводит KP.RU.

По словам Лурье, она покупала квартиру для себя и своих детей. Она также заявила, что собирается нанять дизайнера и сделать более современный ремонт — поскольку с Долиной у нее «разные вкусы». Покупательница квартиры добавила, что при выборе жилья ориентировалась на близость к школе и работе, а также хотела, чтобы рядом был парк.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, оставив право собственности за Полиной Лурье как за добросовестным покупателем жилья у Ларисы Долиной. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.