Адвокат Лурье высказалась о заниженной цене на квартиру Долиной

Адвокат Свириденко: Цена на квартиру Долиной была снижена на 13 %

Цена на квартиру Ларисы Долиной была снижена из-за очевидных неудобств. Насколько адекватна была цена сделки, в эфире передачи «Пусть говорят» высказалась адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Светлана Свириденко.

Как пояснила юрист, кадастровая стоимость квартиры в Ксеньинском переулке в Хамовниках составляет 123 миллиона рублей, а изначально жилье было выставлено на продажу за 130 миллионов рублей. Рыночная же стоимость жилплощади, подчеркнула Свириденко, — это та цена, на которую согласен как продавец, так и покупатель, поэтому решается в процессе торга.

Прежде всего цена была снижена ввиду статуса хозяйки — не каждый готов приобрести жилье у медийной личности. Вдобавок при обсуждении стоимости сделки учитывались будущие расходы на ремонт. Полина Лурье вскоре после просмотра квартиры определилась с тем, что проведет там не косметический, а скорее капитальный ремонт, рассказала адвокат. Также на стоимость влияли и другие факторы, в частности, отсутствие машино-места, тогда как обычно хозяева подобных квартир имеют не один, а два автомобиля, выразила удивление Свириденко. Кроме того, у дома не оборудована детская площадка, что для Лурье, матери двоих детей, было крайне важно.

С учетом этих обстоятельств цена была снижена до 112 миллионов рублей. Разница по сравнению с изначальной стоимостью составила 13 процентов, что, по словам Свириденко, является нормой для риелторской практики и подходит под определение скидки.

Ранее Лурье рассказала, что планирует сделать в купленной квартире перепланировку и провести ремонт. К обновлению интерьера новая собственница хочет привлечь дизайнера и сделать его более современным, поскольку ее вкусы отличаются от предпочтений артистки.