Европейский политик признался в нежелании существования России

Глава группы в ПАСЕ Булай признался, что не хочет существования России

Румынский политик Юлиан Булай, один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признался, что не хочет существования России в ее нынешнем виде, и пожелал дробления страны по этническому признаку. Заявление Булай сделал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени неназванного украинского политика.

Булай заявил, что считает Россию «искусственным государством», состоящим из республик, неспособных, по его мнению, «жить вместе».

«Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными. Многие из них мусульмане или выходцы из Сибири, они имеют другую этническую принадлежность», — поделился Булай.

Политик признался, что обсуждал с экс-главой эстонской разведки Эриком Кроссом идею расширения «российской» делегации в ПАСЕ за счет представителей этнических групп из российских регионов. Речь, в частности, шла о татарах, чеченцах и «группах из центральной Сибири».

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с американским сенатором Элиссой Слоткин. Они представились польским политиком Рафалем Тшасковским.