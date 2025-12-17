Euroclear дали негативный прогноз из-за рисков изъятия российских активов

Fitch дало Euroclear негативный прогноз из-за активов РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Raitings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за намерений передать кредит из российских активов Украине, что может привести к понижению рейтинга. Об этом пишет РИА Новости.

«Предупреждение отражает мнение Fitch о потенциальном увеличении рисков ликвидности и юридических рисков Euroclear Bank и Euroclear Holding в связи с планами Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России для репарационного кредита Украине», — сказано в заявлении агентства.

В Fitch считают, что существует вероятность дисбаланса сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства Банка России станут подлежащими выплате.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал ускорение процедуры предоставления репарационного кредита Украине в рамках процедуры срочности.

