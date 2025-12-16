Европарламент поддержал ускорение предоставления кредита Украине

Европарламент поддержал ускорение процедуры предоставления кредита Украине

Европарламент (ЕП) поддержал ускорение процедуры предоставления репарационного кредита Украине в рамках процедуры срочности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕП.

Предложение предусматривает предоставление Украине репарационного кредита Евросоюза, обеспеченного за счет заимствований Европейской комиссии под прибыль и денежные остатки, полученные от замороженных российских государственных активов.

«Депутаты Европарламента выработают позицию по предложению перед переговорами с правительствами государств-членов на следующей пленарной сессии, которая состоится 19-22 января 2026 года», — сказано в публикации.

Ранее журнал Politico сообщил, что власти Бельгии сочли недостаточным последний вариант соглашения по замороженным российским активам, потребовав от европейских чиновников дополнительных гарантий, защищающих страну от «непропорциональных рисков». Бельгийские чиновники подчеркнули, что без удовлетворения их требований средства на счетах депозитария Euroclear разблокированы не будут.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что США призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, чтобы не осложнять переговоры. По словам политика, Вашингтон хочет оставить вопрос активов для сделки с Москвой по завершении конфликта. При этом премьер отметил, что американцы могут быть заинтересованы в собственном использовании части этих денег.