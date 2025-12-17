Россиян предупредили об опасности одного действия при частых головных болях

Врач Коршун заявила, что терпеть головную боль опасно для здоровья

Главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун предостерегли россиян от одного действия при частых головных болях. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», они призвали не терпеть боль и принимать обезболивающие препараты при недомогании.

Коршун заявила, что терпеть головную боль опасно для здоровья. По ее словам, если человек в течение долгого времени игнорирует этот симптом и не принимает лекарства, то боль может перерасти в хроническую.

Шаповаленко предупредила, что у людей с частыми головными болями повышается риск депрессий и тревожных расстройств. Также они сталкиваются с проблемами со сном, нарушениями памяти и внимания. Кроме того, хроническая боль может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Одним из наиболее эффективных препаратов от головной боли специалистки назвали парацетамол.

