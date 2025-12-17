Госдума в два раза увеличила штрафы для водителей за одно нарушение

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, увеличивающий в два раза штрафы для водителей за перевозку детей без автокресел. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штрафы за нарушение правил перевозки детей для физических лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, а для юридических — 200 тысяч рублей.

В тексте закона подчеркивается, что водители, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юрлица, и самозанятые таксисты все равно будут наказываться взысканием в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в России захотели отменять штрафы для водителей при условии, что нарушение совершено из-за ям. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась группа депутатов Госдумы. В документе парламентарии обратили внимание, что многих автомобилистов наказывают за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу в случаях, когда это спровоцировано необходимостью объехать разрушенный участок дороги.