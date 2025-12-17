Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 17 декабря 2025Россия

Госдума в два раза увеличила штрафы для водителей за одно нарушение

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, увеличивающий в два раза штрафы для водителей за перевозку детей без автокресел. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штрафы за нарушение правил перевозки детей для физических лиц составят 5 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, а для юридических — 200 тысяч рублей.

В тексте закона подчеркивается, что водители, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юрлица, и самозанятые таксисты все равно будут наказываться взысканием в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в России захотели отменять штрафы для водителей при условии, что нарушение совершено из-за ям. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась группа депутатов Госдумы. В документе парламентарии обратили внимание, что многих автомобилистов наказывают за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу в случаях, когда это спровоцировано необходимостью объехать разрушенный участок дороги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Рэпера Гуфа осудят за грабеж

    Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

    Путин дал оценку утверждениям о возможном нападении России на Европу

    В Госдуме ответили на призыв признать Нагиева иноагентом из-за слов о военных фильмах

    Заслуженный юрист России прокомментировал решение по делу Долиной

    Россиян научили безопасно покупать жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok