В России захотели отменять штрафы для водителей при одном условии

В ГД предложили отменять штрафы для водителей за нарушения из-за ям на дорогах
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В России захотели отменять штрафы для водителей при одном условии — если нарушение было совершено из-за ям на дорогах. С предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась группа депутатов Госдумы, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, многие водители получают штрафы за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу в случаях, когда нарушения спровоцированы необходимостью объехать глубокую яму или разрушенный участок дороги.

По мнению авторов инициативы, законопроект позволит восстановить баланс между формальным исполнением правил дорожного движения (ПДД) и здравым смыслом в дорожных ситуациях, а также станет для чиновников стимулом к более ответственному содержанию инфраструктуры.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день инспекторы ГИБДД формально протоколируют нарушение, предлагая водителю доказывать наличие препятствия уже в судебном порядке. Законопроектом же предлагается автоматически отменять штрафы за нарушение ПДД при наличии ям или других препятствий на пути.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы для водителей за остановку в пробке под запрещающим знаком. Было инициировано внедрение автоматического механизма отмены подобных постановлений.

