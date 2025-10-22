Россия
В Госдуме предложили отменить один вид штрафов

В Думе предложили отменить штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей за остановку в пробке под запрещающим знаком. Об этом сообщаетРИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение с отменой штрафов.

«Считаем необходимым пересмотреть подход к использованию автоматических камер фиксации нарушений ПДД для знака 3.27 "Остановка запрещена" в условиях заторов. Необходимо прекратить практику штрафования водителей за вынужденную остановку в дорожной пробке под действием знака 3.27 и внедрить автоматический механизм отмены подобных штрафных постановлений», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в России может появиться официальный список медикаментов, запрещенных для водителей. Инициативу планируют распространить на препараты, снижающие концентрацию внимания. Например, снотворные и седативные средства. Уточняется, что нарушителям может грозить лишение прав.

