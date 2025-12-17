Гросси раскрыл последствия повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС

Гросси: После повреждения саркофага работы на ЧАЭС грозят ростом радиации

Повреждение саркофага грозит остановкой вывода Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из эксплуатации из-за мгновенного роста радиации при выполнении любых работ. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Он отметил, что надежной защиты АЭС, которая была раньше, больше нет, и ситуация в Чернобыле может ухудшиться со временем. Гросси уточнил, что на данный момент работы по демонтажу и удалению радиоактивных остатков приходится замедлять или приостанавливать из-за риска роста радиации.

«А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона», — заключил глава МАГАТЭ.

Гросси заявил, что ситуация на Чернобыльской АЭС требует новых дополнительных анализов, мониторинга и поиска допустимых уровней.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что часть работ по разбору аварийного энергоблока на ЧАЭС замедлили и остановили из-за повреждения саркофага. Он также отметил, что работать с риском возможного излучения невозможно.