Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 17 декабря 2025Бывший СССР

Гросси раскрыл последствия повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС

Гросси: После повреждения саркофага работы на ЧАЭС грозят ростом радиации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Повреждение саркофага грозит остановкой вывода Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из эксплуатации из-за мгновенного роста радиации при выполнении любых работ. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Он отметил, что надежной защиты АЭС, которая была раньше, больше нет, и ситуация в Чернобыле может ухудшиться со временем. Гросси уточнил, что на данный момент работы по демонтажу и удалению радиоактивных остатков приходится замедлять или приостанавливать из-за риска роста радиации.

«А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона», — заключил глава МАГАТЭ.

Гросси заявил, что ситуация на Чернобыльской АЭС требует новых дополнительных анализов, мониторинга и поиска допустимых уровней.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что часть работ по разбору аварийного энергоблока на ЧАЭС замедлили и остановили из-за повреждения саркофага. Он также отметил, что работать с риском возможного излучения невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok