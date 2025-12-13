Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 13 декабря 2025Мир

На Чернобыльской АЭС остановили работы из-за повреждения саркофага

Гросси: Часть работ на Чернобыльской АЭС остановлены из-за повреждений саркофага
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Часть работ по разбору аварийного четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пришлось замедлить и остановить из-за повреждения саркофага. Об этом заявил РИА Новости глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что сейчас специалисты агентства занимаются очень детальной работой по оценке масштабов повреждений и их последствий. В первую очередь, проверяются изолирующие свойства укрытия, его способность оставаться полностью непроницаемой защитной конструкцией. Во-вторых, необходимо определить степень влияния повреждений на демонтаж и удаление радиоактивных остатков после аварии 1986 года.

«Работам, которые велись очень долгое время, приходится замедляться, а в некоторых случаях даже останавливаться, поскольку невозможно работать с расплавом активной зоны реактора или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нет гарантий, что саркофаг будет обеспечивать защиту от возможного излучения», — прокомментировал Гросси.

Глава МАГАТЭ выразил уверенность, что украинцы не хотят спустя много лет после аварии на ЧАЭС допустить какую-либо утечку.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Тем не менее, МАГАТЭ не обнаружило необратимых повреждений несущих конструкций саркофага или системы мониторинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших при атаке ВСУ на российский город увеличилось

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

    В Госдуме призвали увеличить в школе часы математики, русского и истории

    Популярный мультфильм уйдет из России

    Москвичам посоветовали отложить на свадьбу не менее трех миллионов рублей

    На Чернобыльской АЭС остановили работы из-за повреждения саркофага

    В Европе захотели избежать войны с Россией

    Появились первые кадры из взятого под контроль Красноармейска с высоты птичьего полета

    Желание обустроить военный городок для Росгвардии обернулось хищением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok