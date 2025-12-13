На Чернобыльской АЭС остановили работы из-за повреждения саркофага

Гросси: Часть работ на Чернобыльской АЭС остановлены из-за повреждений саркофага

Часть работ по разбору аварийного четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пришлось замедлить и остановить из-за повреждения саркофага. Об этом заявил РИА Новости глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что сейчас специалисты агентства занимаются очень детальной работой по оценке масштабов повреждений и их последствий. В первую очередь, проверяются изолирующие свойства укрытия, его способность оставаться полностью непроницаемой защитной конструкцией. Во-вторых, необходимо определить степень влияния повреждений на демонтаж и удаление радиоактивных остатков после аварии 1986 года.

«Работам, которые велись очень долгое время, приходится замедляться, а в некоторых случаях даже останавливаться, поскольку невозможно работать с расплавом активной зоны реактора или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нет гарантий, что саркофаг будет обеспечивать защиту от возможного излучения», — прокомментировал Гросси.

Глава МАГАТЭ выразил уверенность, что украинцы не хотят спустя много лет после аварии на ЧАЭС допустить какую-либо утечку.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Тем не менее, МАГАТЭ не обнаружило необратимых повреждений несущих конструкций саркофага или системы мониторинга.

