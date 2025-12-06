Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 6 декабря 2025Бывший СССР

Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

МАГАТЭ заявило, что саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

Однако МАГАТЭ обнаружило, что несущие конструкции саркофага или системы мониторинга не получили необратимых повреждений.

Агентство рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.

Ранее стало известно, что рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) ежедневно раздаются взрывы и слышатся выстрелы.

14 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

    В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

    Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok