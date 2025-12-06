МАГАТЭ заявило, что саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

Однако МАГАТЭ обнаружило, что несущие конструкции саркофага или системы мониторинга не получили необратимых повреждений.

Агентство рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции нового саркофага.

