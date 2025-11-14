ВСУ атаковали АЭС в российском городе

Лихачев сообщил об атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде, его слова приводит ТАСС.

«Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», — рассказал он.

По словам Лихачева, все дроны противника были обезврежены и сбиты. Каких-либо других подробностей об атаке на станцию он не привел.

До этого ВСУ атаковали Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего не было. В сети также публиковалось фото с темным пятном на месте удара дрона по градирне.