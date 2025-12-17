Скорость Windows 11 упадет из-за обновления

Neowin: В Windows 11 заработала служба, которая может замедлить работу ПК

В операционную систему (ОС) Windows 11 добавили службу, которая потенциально может замедлять производительность персональных компьютеров (ПК). Об этом сообщает издание Neowin.

В рамках необязательного декабрьского обновления KB5072033 корпорация Microsoft активировала в Windows службу AppX. Журналисты объяснили, что раньше эта служба была отключена, однако с обновлением она будет активна по умолчанию. Работу этой службы связывают с падением производительности ПК и многочисленными сбоями.

Служба AppX управляет приложениями и обновлениями в магазине Microsoft Store. «Быстрый поиск в Google по запросу "служба Appxsvc" приводит к многочисленным сообщениям на форумах, где пользователи жалуются на этот системный процесс», — заметили авторы. Владельцы компьютеров жалуются, что служба нагружает центральный процессор (ЦП), оперативную память и может влиять на дисковое пространство. Так как AppX иногда требует много ресурсов устройства, в моменте производительность ПК может падать.

«Пользователи мощных компьютеров под управлением новых версий Windows 11 могут столкнуться с неприятным сюрпризом, поскольку процесс продолжит работать в фоновом режиме сразу после загрузки системы», — подчеркнули журналисты. Службу AppX можно отключить через реестр, но Microsoft настоятельно не рекомендует делать этого.

Ранее стало известно, что дополнительные обновления для Windows 10 нарушили работу операционной системы (ОС). Проблемы обнаружились во встроенной службе MSMQ (Message Queuing).