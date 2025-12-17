Реклама

Наука и техника
06:01, 17 декабря 2025Наука и техника

Microsoft испортила Windows 10

Windows Latest: Платное обновление Windows 10 нарушило работу системы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: eleonimages / Shutterstock / Fotodom

Первая серия дополнительных обновлений для Windows 10 нарушила работу операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Windows Latest.

14 октября, после окончания срока поддержки Windows 10, Microsoft начала предлагать пользователям расширенные обновления Extended Security Updates (ESU). Их можно получить платно за 61 доллар (4,8 тысячи рублей) за первый год или бесплатно при соблюдении условий. Журналисты заметили, что серия обновлений испортила работу ОС.

Обновление KB5071546, вышедшее для Windows 10 в декабре, нарушило работу MSMQ (Message Queuing). Это внутренняя служба Microsoft, отвечающая за некоторые коммуникации между приложениями. Чаще всего компонент используется корпоративными приложениями для управления фоновыми задачами. В материале говорится, что многие установившие обновление пользователи пожаловались на появление ошибки MSMQ «Недостаточно ресурсов для выполнения операции».

На ошибку уже обратили внимание в Microsoft — инженеры компании пообещали исправить проблему. Журналисты Windows Latest посоветовали в качестве временного решения удалить обновление ОС.

В конце ноября Microsoft признала ошибку, связанную с платными обновлениями для Windows 10. Проблема не позволяла установить апдейт.

