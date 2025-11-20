Наука и техника
В платных обновлениях Windows нашли ошибку

Microsoft признала и исправила ошибку первых платных обновлений Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dorde Krstic / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала ошибку, связанную с платными обновлениями для Windows 10. Об этом сообщает издание THe Register.

14 октября обычная поддержка Windows 10 прекратилась, и Microsoft начала выпускать платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU). Однако пользователи столкнулись с ошибкой 0x800f0922, из-за которой при установке апдейта возникали проблемы и сбои.

В конце ноября в Microsoft заявили, что нашли ошибку и исправили ее. Фирма представила патч KB5072653 с названием «Пакет подготовки к лицензированию расширенных обновлений для системы безопасности». При этом в компании пояснили, что патч необходимо установить до загрузки основного пакета ESU.

Microsoft запустила программу обновлений ESU для тех пользователей, которые по тем или иным причинам не могут обновиться до более актуальной Windows 11. Стоимость платных обновлений за первый год составляет 61 доллар (5 тысяч рублей). При этом у пользователей есть возможность получать апдейты и патчи безопасности бесплатно — например, при создании аккаунта Microsoft.

В начале ноября Microsoft ошибочно разослала уведомления пользователям Windows 10 об окончании поддержки операционной системы (ОС).

