Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 17 декабря 2025Мир

Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

DN: Из России в Кению вернулись 18 граждан, участвовавших в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Rousselle / Shutterstock / Fotodom  

18 граждан Кении вернулись из России на родину после участия в боевых действиях в конфликте на Украине. Об этом сообщает портал Daily Nation (DN).

Глава МИД республики Мусалия Мудавади заявил, что участвовавшие в зоне боевых действий кенийцы обратились к властям «с просьбой вернуть их обратно». Он отметил, что дипведомство по делам диаспоры, действовавшее через представительство страны в Москве, помогло разобраться в ситуации и поспособствовало возвращению граждан на родину.

«Правительство подтверждает, что благодаря этим мерам 18 граждан были успешно спасены, им были выданы экстренные проездные документы и они благополучно репатриировались в Кению», — отметил дипломат.

8 ноября президент Кении Уильям Руто попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кенийцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok