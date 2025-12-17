Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

DN: Из России в Кению вернулись 18 граждан, участвовавших в конфликте на Украине

18 граждан Кении вернулись из России на родину после участия в боевых действиях в конфликте на Украине. Об этом сообщает портал Daily Nation (DN).

Глава МИД республики Мусалия Мудавади заявил, что участвовавшие в зоне боевых действий кенийцы обратились к властям «с просьбой вернуть их обратно». Он отметил, что дипведомство по делам диаспоры, действовавшее через представительство страны в Москве, помогло разобраться в ситуации и поспособствовало возвращению граждан на родину.

«Правительство подтверждает, что благодаря этим мерам 18 граждан были успешно спасены, им были выданы экстренные проездные документы и они благополучно репатриировались в Кению», — отметил дипломат.

8 ноября президент Кении Уильям Руто попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен в зоне боевых действий кенийцев.