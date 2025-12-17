Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:45, 17 декабря 2025Культура

Кадышева расплакалась на концерте

Кадышева не сдержала слез на съемках новогоднего шоу из-за поддержки зрителей
Ольга Коровина

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева не сдержала слез на съемках новогоднего шоу из-за поддержки массовки. Об этом пишет StarHit.

Аплодисменты после выступления Кадышевой не затихали несколько минут. Поскольку на таких мероприятиях не принято петь на бис, исполнительница поблагодарила зрителей за теплый прием и призналась им в любви.

«В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и прослезилась, ей была приятна такая реакция», — рассказал собеседник издания, присутствовавший на площадке.

В 2025 году Надежда Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления. По данным Shot, сейчас Кадышева зарабатывает 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление и является самой дорогой российской знаменитостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok