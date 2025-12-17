Кадышева расплакалась на концерте

Кадышева не сдержала слез на съемках новогоднего шоу из-за поддержки зрителей

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева не сдержала слез на съемках новогоднего шоу из-за поддержки массовки. Об этом пишет StarHit.

Аплодисменты после выступления Кадышевой не затихали несколько минут. Поскольку на таких мероприятиях не принято петь на бис, исполнительница поблагодарила зрителей за теплый прием и призналась им в любви.

«В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и прослезилась, ей была приятна такая реакция», — рассказал собеседник издания, присутствовавший на площадке.

В 2025 году Надежда Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления. По данным Shot, сейчас Кадышева зарабатывает 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление и является самой дорогой российской знаменитостью.