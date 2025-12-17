Коломойский предрек отказ Зеленского от участия в выборах

Коломойский: Зеленский не пойдет на выборы с вероятностью 90 %

Владимир Зеленский не будет принимать участие в следующих выборах президента на Украине. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Главный признак этого — отсутствие нового главы офиса президента. По мнению Коломойского, это говорит о том, что "Зеленский решил уйти вслед за [руководителем офиса президента Украины Андреем] Ермаком"», отмечается в публикации.

Вероятность того, что Зеленский не пойдет на президентские выборы, по словам украинского олигарха, составляет 90 процентов.

28 ноября стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали обыски Национального антикоррупционного бюро Украины у него.