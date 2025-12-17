Реклама

12:53, 17 декабря 2025Силовые структуры

Криминальная схема по похищению денег бойцов СВО раскрыта в российском регионе

В Чувашии следователи возбудили дело по факту похищения денег у бойцов СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Чувашии следователи возбудили уголовное дело по факту организации криминальной схемы по похищению денег бойцов спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его фигурантами стали двое мужчин в возрасте 43 и 49 лет и 32-летняя женщина. Мужчины арестованы, а женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, женщина, действуя по разработанной схеме, вступила в фиктивный брак с бойцом СВО. Далее она склонила потерпевшего к оформлению нотариальной доверенности, чтобы распоряжаться всем его имуществом, включая получение денежных выплат, полагающихся участнику СВО.

В результате с июня по декабрь, используя полученную доверенность, злоумышленники незаконно получили через банк выплаты на более чем два миллиона рублей.

Ранее в ходе расследования уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в столичном аэропорту «Шереметьево» дали показания десять тайных свидетелей.

