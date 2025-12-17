Реклама

Из жизни
06:01, 17 декабря 2025Из жизни

Криптомиллионер построит утопию на Карибских островах

Бельгийский криптомиллионер Янссенс создаст утопическое государство на Карибах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: SKN Newsline / YouTube

Бельгийский криптомиллионер Оливье Янссенс собирается создать на Карибских островах сетевое государство под названием «Судьба». Об этом пишет Cryptopolitan.

Янссенс решил построить утопию на территории Сент-Китс и Невис. Летом 2025 года это государство приняло закон, который позволяет создавать на его островах так называемые зоны устойчивого развития. Миллионер решил воспользоваться этим и стал скупать земли для будущего города-государства.

По его замыслу, в поселении будут виллы, современные больницы и технологические центры. Он надеется, что «Судьба» станет идеальным местом жительства для предпринимателей и инвесторов, связанных с криптовалютами и стремящихся к юридической независимости.

Янссенс планирует создать в поселении собственные независимые суды. По его словам, они будут подчиняться национальному законодательству, но смогут оптимизировать процесс регулирования конфликтов.

Представители оппозиции в Сент-Китс и Невис опасаются, что криптомиллионер создаст анклав, в котором не будут действовать законы страны. Они обеспокоены масштабами проекта и предполагают, что он может негативно сказаться на жизни граждан.

Янссенс же пытается убедить власти в том, что «Судьба» выгодна для обеих сторон. Он пообещал, что инвестирует 50 миллионов долларов (четыре миллиарда рублей) в Сент-Китс и Невис, если его проект будет реализован. Государство также будет владеть 20 процентами акций «Судьбы».

Ранее сообщалось, что предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис построил автономное «убежище для конца света», где могут жить 200 человек. На участке есть склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни, помещения для переработки мяса, а также огромный «пищевой сад».

