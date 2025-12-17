Криптомиллионер построит утопию на Карибских островах

Бельгийский криптомиллионер Оливье Янссенс собирается создать на Карибских островах сетевое государство под названием «Судьба». Об этом пишет Cryptopolitan.
Янссенс решил построить утопию на территории Сент-Китс и Невис. Летом 2025 года это государство приняло закон, который позволяет создавать на его островах так называемые зоны устойчивого развития. Миллионер решил воспользоваться этим и стал скупать земли для будущего города-государства.
По его замыслу, в поселении будут виллы, современные больницы и технологические центры. Он надеется, что «Судьба» станет идеальным местом жительства для предпринимателей и инвесторов, связанных с криптовалютами и стремящихся к юридической независимости.
Янссенс планирует создать в поселении собственные независимые суды. По его словам, они будут подчиняться национальному законодательству, но смогут оптимизировать процесс регулирования конфликтов.
Представители оппозиции в Сент-Китс и Невис опасаются, что криптомиллионер создаст анклав, в котором не будут действовать законы страны. Они обеспокоены масштабами проекта и предполагают, что он может негативно сказаться на жизни граждан.
Янссенс же пытается убедить власти в том, что «Судьба» выгодна для обеих сторон. Он пообещал, что инвестирует 50 миллионов долларов (четыре миллиарда рублей) в Сент-Китс и Невис, если его проект будет реализован. Государство также будет владеть 20 процентами акций «Судьбы».
