Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:16, 17 декабря 2025Экономика

Курьеры в России стали богаче

ТАСС: В России средняя зарплата курьеров выросла на 26 процентов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Курьерская зарплата за год в среднем увеличилась на 26 процентов и составила 146 тысяч рублей. Впрочем, ожидаемая оплата труда, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, практически в три раза ниже, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков HeadHunter (HH).

Уточняется, что оплата труда в этой сфере показывает положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тысяч рублей, тогда как в вакансиях для курьеров — 146 тысяч. Еще год назад размер оплаты труда курьеров составлял 116,2 тысячи рублей.

Устраивающиеся на работу курьеры пишут в резюме, что хотят получать 53,5 тысячи рублей — это почти в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей, подчеркивают аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то заметен рост спроса на курьеров: он вырос на 15 процентов. В пятерку регионов по числу вакансий с этой работой вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее отечественный автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что для решения проблемы хаотичной езды курьеров по улицам в России необходимо пересмотреть отношение к их работе. По его словам, важно выстроить такую систему, по которой труд высококвалифицированных специалистов будет оцениваться выше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

    Стали известны жуткие подробности о съеденном медведем туристе

    Стоматолог назвал три группы людей с риском отторжения имплантов

    Ефимова показала фигуру в разноцветном купальнике

    Трамп назвал Уиткоффа величайшим переговорщиком

    Россиянам назвали симптомы начала опасного гриппа

    Курьеры в России стали богаче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok