Курьеры в России стали богаче

ТАСС: В России средняя зарплата курьеров выросла на 26 процентов

Курьерская зарплата за год в среднем увеличилась на 26 процентов и составила 146 тысяч рублей. Впрочем, ожидаемая оплата труда, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, практически в три раза ниже, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков HeadHunter (HH).

Уточняется, что оплата труда в этой сфере показывает положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тысяч рублей, тогда как в вакансиях для курьеров — 146 тысяч. Еще год назад размер оплаты труда курьеров составлял 116,2 тысячи рублей.

Устраивающиеся на работу курьеры пишут в резюме, что хотят получать 53,5 тысячи рублей — это почти в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей, подчеркивают аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то заметен рост спроса на курьеров: он вырос на 15 процентов. В пятерку регионов по числу вакансий с этой работой вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее отечественный автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что для решения проблемы хаотичной езды курьеров по улицам в России необходимо пересмотреть отношение к их работе. По его словам, важно выстроить такую систему, по которой труд высококвалифицированных специалистов будет оцениваться выше.