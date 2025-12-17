Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:51, 17 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко обратился к Европе с призывом насчет Украины

Лукашенко призвал Европу прекратить поставки оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал европейские страны перестать поставлять Украине новые вооружения. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

«Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие с европейцами», — сказал глава государства.

Он также оценил ситуацию на поле боя, отметив, что в настоящее время Россия побеждает в конфликте. При этом, по мнению белорусского лидера, затягивание боевых действий может привести к уничтожению Украины.

Ранее Лукашенко призвал Киев не отказываться от мирных переговоров. Он подчеркнул, что если украинские власти хотят сохранения страны, им следует договариваться с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом

    Раскрыты шесть принципов хорошего сна

    Лукашенко предупредил об исчезновении Украины

    Депутат Рады назвал украинцев неспособными думать

    В Армении раскритиковали ЕС за вмешательство в дела страны

    Лукашенко обратился к Европе с призывом насчет Украины

    Страна ЕС захотела восстановить авиасообщение с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok