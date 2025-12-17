Реклама

21:22, 17 декабря 2025

Мерц допустил возможность нанесения Германией ударов по ВС России

Мерц: ФРГ может участвовать в миссии по обеспечению безопасности на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Немецкие войска могут участвовать в международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине после возможного мирного соглашения с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ZDF.

По словам политика, немецким солдатам в таком случае якобы будет разрешено «наносить ответные удары в случае российских вторжений или атак». Однако канцлер подчеркнул, что «этот этап пока не достигнут».

Ранее канцлер Германии раскрыл детали переговоров по Украине — по его словам, стороны действительно обсуждают вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе. Мерц выступил в поддержку создания такой зоны, поскольку это позволит «развести стороны конфликта».

