Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:00, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали использовать новости о гонконгском гриппе для кражи денег

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с гонконгским гриппом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и приглашают якобы на обязательный прием или сдачу анализов в целях профилактики вируса гонконгского гриппа. Об этом заявили представители Т-Банка, передает РИА Новости.

По словам экспертов, мошенники звонят гражданам от имени медицинских учреждений, пугают информацией о гриппе и получают данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Специалисты также добавили, что после получения данных преступники снова звонят россиянам, представляясь сотрудниками спецслужб, похищают деньги.

«Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией», — объясняют они.

В сообщении отмечают, что злоумышленники внимательно изучают новостную повестку и используют громкие инфоповоды, чтобы быстрее втереться в доверие.

Представители Т-Банка подчеркнули, что в 2025 году телефонное мошенничество стало лидером, опередив мошеннические схемы с инвестициями и с сайтами объявлений. Количество подобных преступлений выросло на 31 процент.

Ранее стало известно, что аферисты активно использовали многоходовые схемы обмана в 2025 году. Сначала мошенники выходили на жертву под правдоподобным предлогом, например, замены домофона или уточнения данных для выплаты пенсии. Затем россиянам звонили сотрудники якобы государственных или правоохранительных структур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Рэпера Гуфа осудят за грабеж

    Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

    Путин дал оценку утверждениям о возможном нападении России на Европу

    В Госдуме ответили на призыв признать Нагиева иноагентом из-за слов о военных фильмах

    Заслуженный юрист России прокомментировал решение по делу Долиной

    Россиян научили безопасно покупать жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok