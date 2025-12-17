Мошенники начали использовать новости о гонконгском гриппе для кражи денег

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с гонконгским гриппом

В России выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и приглашают якобы на обязательный прием или сдачу анализов в целях профилактики вируса гонконгского гриппа. Об этом заявили представители Т-Банка, передает РИА Новости.

По словам экспертов, мошенники звонят гражданам от имени медицинских учреждений, пугают информацией о гриппе и получают данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Специалисты также добавили, что после получения данных преступники снова звонят россиянам, представляясь сотрудниками спецслужб, похищают деньги.

«Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией», — объясняют они.

В сообщении отмечают, что злоумышленники внимательно изучают новостную повестку и используют громкие инфоповоды, чтобы быстрее втереться в доверие.

Представители Т-Банка подчеркнули, что в 2025 году телефонное мошенничество стало лидером, опередив мошеннические схемы с инвестициями и с сайтами объявлений. Количество подобных преступлений выросло на 31 процент.

Ранее стало известно, что аферисты активно использовали многоходовые схемы обмана в 2025 году. Сначала мошенники выходили на жертву под правдоподобным предлогом, например, замены домофона или уточнения данных для выплаты пенсии. Затем россиянам звонили сотрудники якобы государственных или правоохранительных структур.