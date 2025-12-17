На Украине захотели осудить прятавшуюся в Купянске семью с детьми

Колесник-Лавинская: Прятавшуюся в Купянске семью захотели осудить на Украине

На Украине захотели осудить семью, отказавшуюся от эвакуации и прятавшуюся вместе с детьми в подвале в Купянске Харьковской области. Об этом заявила уполномоченная по правам человека и ребенка Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, передает ТАСС.

«Семью, где родители грудью закрывали своих детей, местная полиция собирается судить. Формально — "за невыполнение родительских обязанностей". По сути — за то, что они осмелились спасать детей не по указке киевских чиновников, а по зову своего сердца», — сообщила Колесник-Лавинская.

Омбудсмен добавила, что спустя полтора месяца после отказа уезжать из Купянска семья была принудительно эвакуирована в Харьков. По ее словам, аналогичные случаи фиксировались также в Купянском районе и Волчанске.

Ранее стало известно, что артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Купянску. Об этом сообщили в Минобороны России.