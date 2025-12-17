Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

Москва стала любимым направлением состоятельных россиян в 2025 году

Эксперты назвали любимые направления состоятельных путешественников России в 2025 году. Об этом сообщили аналитики российского онлайн-сервиса для путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, богатые россияне путешествовали на 11 процентов больше, чем в 2024 году. Чаще всего VIP-туристы летают в Москву (30 процентов авиабилетов), Санкт-Петербург (11 процентов), Сочи (10 процентов), Минеральные воды (6 процентов), а также в Калининград. При этом в два раза увеличился спрос на Благовещенск и Владивосток.

Среди зарубежных направлений у богачей лидирует Турция (15 процентов), Китай (14 процентов), ОАЭ (9 процентов), Белоруссия и Узбекистан (по 7 процентов). Удвоился за год спрос на КНР, Францию и Таиланд.

